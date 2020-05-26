Москва, 26 мая 2020, 13:34 — REGNUM Сотрудничество в рамках интеграционных структур на евразийском пространстве обсудили президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев, сообщили 26 мая в пресс-службе Кремля.
Стороны также обсудили ситуацию с распространением коронавируса и дальнейшие шаги по борьбе с инфекцией.
Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая главы России и Казахстана провели телефонный разговор. Владимир Путин поздравил своего казахстанского коллегу с Днем рождения. Стороны также обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.
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