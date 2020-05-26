Анкара, 26 мая 2020, 13:36 — REGNUM Правительство Турции предоставило медицинскую помощь нуждающимся в Чаде. Об этом 26 мая сообщает Anadolu Ajansi.
По данным журналистов, самолет турецких авиалиний вылетел из Анкары, на борту находилась медицинская помощь, в числе которой средства индивидуальной защиты, медикаменты.
Отмечается, что Турция якобы занимает третью строчку в рейтинге стран, оказавших гуманитарную помощь нуждающимся во время эпидемии коронавируса.
Напомним, вспышка коронавирусной инфекции, вынудившая правительства многих страны вводить жесткие карантинные меры, привела к серьезному спаду мировой экономики, от чего наиболее пострадали беднейшие страны.