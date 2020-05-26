Киев, , 13:34 — REGNUM Представители Государственного бюро расследований (ГБР) Украины пришли на выставку картин, принадлежащих экс-президенту Украины Петру Порошенко, чтобы вручить ему повестку, сообщил 26 мая telegram-канал Klymenko Time.

По словам журналистов, Порошенко уже покинул выставку, повестку вместо него получила супруга Марина Порошенко.

Ранее сотрудник ГБР рассказал, что Порошенко была отправлена повестка на допрос в нескольких экземплярах всеми законными методами.

Депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Максим Бужанский отметил, что правоохранителям не стоит оправдываться за то, что Порошенко якобы не получил повестку.

«Немедленно оформляйте в суде привод, волоките силой на допрос и возите наглой мордой по картинам. Не надо быть такими застенчивыми и робкими, засмеют», — написал он на своём telegram-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Порошенко проигнорировал вызов на допрос в ГБР по делу о контрабанде картин. Вместо этого он поехал в музей, где открыл экспозицию, в которой выставлены данные картины.

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