Вильнюс, , 13:22 — REGNUM Даже в случае второй волны коронавируса осенью этого года, премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис не видит причин отмены или переноса парламентских выборов, которые в Литве намечены на октябрь, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 26 мая.

По его словам, голосование пройдёт классическим путём, у урн на избирательных участках. Премьер подчеркнул, что правительство уже сейчас активно готовится к выборам, планируется продлить время голосования, избирательные участки откроются на час раньше и закроются на час позже.

При этом власти готовы при необходимости регулировать людские потоки, раздавать индивидуальные средства защиты и предпринять иные меры.