Тбилиси, , 13:20 — REGNUM «В завтрашнем мире, который наступит после пандемии, Грузия может занять свое, небольшое, но достойное место», — заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили, выступая с речью перед личным составом 4-ой механизированной бригады минобороны Грузии на военной базе в Вазиани.

«Это означает переосмысление нашего потенциала и управление обществом и экономикой в правильном направлении. И эти новые направления уже проявились: вместе со спасением туризма это и выдвижение вперед сельского хозяйства, восстановление традиционных видов производства и занятие новых индустриальных ниш в мировой геополитике. Все это основано на профессионализме, который является ключом завтрашнего дня», — подчеркнула президент.

По ее словам, сейчас страна должна подготовиться к преодолению экономических и социальных проблем, но это требует большей выносливости, терпения и большей солидарности.

«Это часть борьбы, в которой наша страна должна быть едина. Любое противостояние и поляризация в этом случае представляют большую угрозу и мешают мобилизации энергии. Кто в это время пытается возбудить недоверие к врачам, поставить под сомнение необходимые меры и по искусственным причинам устроить беспорядки, тот борется с успехом страны, против ее спасения. Во время таких масштабных кризисов необходима и определенная политическая консолидация. Необходимо помнить и о том, что незащищенным слоям общества во время такого кризиса особенно нужна поддержка, так как они страдают больше всех», — пояснила Саломе Зурабишвили.

Напомним, что 26 мая Грузия отмечает День национальной независимости. В этом году масштабные мероприятия в связи с праздником в столице Грузии не планируются.