Москва, , 13:19 — REGNUM Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) играет ключевую роль в поддержании безопасности не только в зоне своей ответственности, но и на всем евразийском пространстве. Об этом сегодня, 26 мая, в ходе заседания Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которое впервые проводится в формате видеоконференции, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

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«Считаем важным поддержание в формате ОДКБ регулярного диалога по всему спектру вопросов безопасности в Евроатлантике в интересах координации подходов союзников», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

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При этом Лавров подчеркнул, что задача наращивания миротворческого потенциала ОДКБ требует особого внимания.

«Сегодня мы продолжим обсуждать пути решения организационных вопросов и совершенствования правовой базы. Рассчитываю, что это позволит подразделениям ОДКБ участвовать в миротворческих операциях под эгидой ООН», — добавил глава МИД РФ.