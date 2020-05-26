Москва, 26 мая 2020, 13:19 — REGNUM Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) играет ключевую роль в поддержании безопасности не только в зоне своей ответственности, но и на всем евразийском пространстве. Об этом сегодня, 26 мая, в ходе заседания Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которое впервые проводится в формате видеоконференции, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
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При этом Лавров подчеркнул, что задача наращивания миротворческого потенциала ОДКБ требует особого внимания.