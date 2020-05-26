Париж, , 13:18 — REGNUM Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что власти Ирана должны освободить франко-иранского исследователя Фарибу Адельху, приговоренную на прошлой неделе к шести годам тюрьмы, сообщает Le Figaro.

«Мы отмечаем, что это убеждение явно носит политический характер. Мы просим освободить Фарибу Адельху как можно скорее. Это решение делает наши отношения с иранскими властями, которые были не очень простыми, гораздо более сложными», — заявил глава МИД Франции 26 мая 2020 года.

Исследователь Фариба Адельха была приговорена к пяти годам тюремного заключения за сговор с целью посягательства на национальную безопасность Ирана и к одному году тюремного заключения за пропаганду.

Напомним, известный антрополог, директор по исследованиям в международном исследовательском центре Sciences-Po в Париже, Фариба Адельха была арестована в июне 2019 года вместе с другим французским исследователем Роланом Маршалом, который был освобожден.

Власти Ирана не признают двойное гражданство Фарибы Адельхи и отклонили многочисленные призывы Франции к ее освобождению.