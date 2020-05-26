Тбилиси, , 13:13 — REGNUM Сегодня необычный день 26 мая, потому что обществу не дается возможность полноценного празднования Дня независимости Грузии, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили, выступая с речью перед личным составом 4-ой механизированной бригады минобороны Грузии на военной базе в Вазиани.

По ее словам, в мире и в стране продолжает действовать чрезвычайная ситуация, но несмотря на эту ситуацию она вместе с премьер-министром, председателем парламента, министром обороны и мэром Тбилиси пришла сюда, к военнослужащим, чтобы выразить им поддержку и подчеркнуть значение этого дня для Грузии.

«Мы всегда должны помнить, что гарантом независимости Грузии являются ее вооруженные силы, а вместе с ними сплоченное и сильное общество. Во время сложнейшего кризиса наша страна подала миру пример выносливости и успеха. Это бесспорная победа каждого из нас. Но нельзя забывать, что война не закончена, и мы продолжаем борьбу с этим невидимым врагом», — заявила Саломе Зурабишвили.

По ее оценке, залогом достигнутых Грузией успехов стал профессионализм правительства и специалистов.

«С одной стороны, правительство своевременно и эффективно задействовало все рычаги управления, с другой стороны, эпидемиологи и медики правильно наметили стратегию борьбы с заболеванием, а наши солдаты везде, где было необходимо, на высоком уровне выполнили свои обязательства. И что самое главное, общество проявило свою зрелость», — отметила президент.

Она пояснила, что ни на одном этапе борьбы с заболеванием правительство Грузии не нарушило основные права человека, а результатом успешных действий властей назвала многочисленные одобрительные оценки западных партнеров и выделенную донорами финансовую помощь.

«Но успех не должен нас расслаблять. Мы вместе с остальным миром вступаем во вторую, и можно сказать, более сложную фазу. Прежде всего нужно осознать, что болезнь не побеждена. Сейчас нам понадобится нахождение баланса между осторожностью и свободой. После снятия ограничений возникли настроения, что опасность уже позади. Это не так. Сейчас от нас — индивидуально и коллективно — будет зависеть то, как мы сохраним достигнутые результаты и как будем защищаться от нового взрыва или второй волны», — заявила Саломе Зурабишвили.

Напомним, что 26 мая Грузия отмечает День национальной независимости. В этом году масштабные мероприятия в связи с праздником в столице Грузии не планируются.