Варшава, , 13:11 — REGNUM Нетипичная ситуация произошла во время общения президента Польши Анджея Дуды с избирателями во время его визита в небольшой город Гарволин в столичном Мазовецком воеводстве. Об этом сообщает издание dorzeczy.pl.

В минувшие выходные президент, ведущий сейчас предвыборную кампанию по избранию на второй срок, общался с народом на рынке в Гарволине. Когда Дуда на камеру покупал овощи и фрукты, к нему подошёл взволнованный пожилой мужчина, который «не скрывал возмущения» ростом тарифов на вывоз мусора.

«Вы дали пенсионерам «13-ю пенсию» по 900 злотых (около 220 долларов — ред.), а забрали у меня 1200 злотых (около 290 долларов — ред.) за мусор. Зачем вы дали, как забрали?» — сказал пенсионер.

Анджей Дуда вступил в спор и попытался объяснить, что не несёт ответственности за рост тарифов на вывоз мусора.

«Проблема в том, что «13-ю пенсию» вы получили от меня и от правительства, а цены на вывоз мусора — это дело местного самоуправления», — завил он.

В Польше в 2019 году по указу президента пенсионерам была назначена единовременная выплата в размере минимальной месячной зарплаты, которая получила название «13-й пенсии». С начала 2020 года такую выплату решено сделать ежегодной. Сейчас, в преддверии президентских выборов, власти говорят о возможности введения «14-й пенсии».

В то же время с 2017 года в Польше отмечается значительный рост расценок за вывоз мусора. В 2018—2019 годах более половины муниципалитетов подняли тарифы на вывоз мусора, иногда в разы. Наибольший рост тарифов на вывоз мусора — в столичном Мазовецком воеводстве.