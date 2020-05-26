Москва, , 13:17 — REGNUM Инициатива российской стороны об отказе от военных учений на время пандемии коронавируса не нашла поддержки в НАТО. Об этом пишет 26 мая «Коммерсантъ».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров направил в Брюссель письмо с предложением об обоюдном отказе от военных манёвров. Такой шаг на фоне пандемии стал бы «конструктивным, позитивным и оздоровляющим», отмечал он. В обращении говорилось также, что Россия уже снизила активность вблизи рубежей стран альянса.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ответил на письмо, что активность альянса — оборонительная, а её усиление вызвано деятельностью России в Восточной Европе. По словам замглавы российского МИД Сергея Рябкова, ответ Столтенберга вызвал разочарование и продемострировал откат альянса «на закоснелые позиции».

Официальный представитель НАТО Оана Лунджеску изложила в ответе изданию ту же позицию, что и Столтенберг. По её словам, Россия применяет военную силу «против своих соседей» и наращивает военный потенциал в Балтийском регионе и за его пределами, что требует от НАТО усиленного присутствия в восточных странах объединения.

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