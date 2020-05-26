Стокгольм, , 12:39 — REGNUM Министру иностранных дел Швеции Анн Линде пришлось объяснять мировой антирекорд Швеции по смертности от COVID-19 в утренней студии телеканала TV4. По словам министра, сейчас международный имидж Швеции находится под угрозой, но это не помешало ей сделать еще одно резкое заявление. Об этом 26 мая сообщила шведская газета Fria Tider.

Общаясь с журналистами и отвечая на их прямые вопрос, министр сообщила, что репутация Швеции за рубежом усугубляется тем фактом, что в стране самая высокая в мире смертность от COVID-19 на душу населения. В то же время журналисты Fria Tider сообщили, что министр «быстро поспешила оправдать нельстивые цифры».

«Это потому, что мы находимся в другой фазе, исходя из кривых», — объяснила министр.

Линде попыталась оправдать ситуацию тем, что сейчас необходимо смотреть на эпидемиологическую ситуацию в долгосрочном периоде. Министр даже сравнила выхватывание одной цифры из контекста с тем, как делают селфи.

«Иногда происходит следующим образом, — продолжила она, смахнув пальцами вверх-вниз. — Вы просто сделали селфи на своем смартфоне, и это ни о чем не говорит. Абсолютно ни о чем».