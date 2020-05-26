Москва, , 12:35 — REGNUM Законопроект о регистрации и кадастре недвижимости правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 26 мая.

Предусматривается сокращение сроков государственной регистрации договоров участия в долевом строительстве многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости.

Законопроектом предлагается детализировать отношения между многофункциональными центрами, учреждением и Росреестром, связанные с приемом документов с целью осуществления государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав, в частности переводом принятых документов в бумажном виде в электронную форму.

Предусматривается возможность представления ряда заявлений (не связанных с переходом и ограничением прав) в форме электронного документа посредством личного кабинета правообладателя без подписания его усиленной квалифицированной электронной подписью правообладателя, при этом идентификацию личности правообладателя предлагается осуществлять посредством Единой системы идентификации и аутентификации портала государственных и муниципальных услуг.

Также поправками предусматривается возможность осуществления государственной регистрации договора аренды части здания, сооружения без представления технического плана в отношении части такого здания или сооружения.

Одновременно прописывается недопустимость создания сайтов в интернете, обеспечивающих возможность перепродажи сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), и использования таких сайтов создавшими их или иными гражданами и организациями в целях перепродажи таких сведений третьим лицам.

Меняется также процедура внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о решении об изъятии объекта недвижимости.

Кроме того, предлагается прописать, что в Едином государственном реестре недвижимости сведения о машино-месте указываются на основании технического плана, подготовленного в соответствии с проектной документацией здания, сооружения.

Законопроектом предусматривается также необходимость уведомления залогодателя и залогодержателя в случае погашения регистрационной записи об ипотеке.