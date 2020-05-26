Нур-Султан, , 12:31 — REGNUM Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган и первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступили за международное объединение усилий для преодоления глобального кризиса. Об этом сообщили 26 мая в пресс-службе Назарбаева.

Во время телефонного разговора стороны обсудили распространение коронавируса. Собеседники также поздравили друг друга с Ораза айт (Ураза-байрамом). В завершении разговора стороны выразили заинтересованность в дальнейшем углублении сотрудничества.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая во время телефонного разговора президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пригласил Реджепа Тайипа Эрдогана посетить республику с официальным визитом.

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