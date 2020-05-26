Киев, , 12:30 — REGNUM Бывший президент Украины Пётр Порошенко проигнорировал допрос в Государственном бюро расследований (ГБР), поскольку открывал выставку собственных картин в Киеве, сообщил 26 мая телеканал «Прямой».

Порошенко вышел к журналистам в музее Ивана Гончара и поблагодарил правоохранительные органы за то, что они «ускорили» процесс создания выставки.

Под каждой картиной размещена таможенная декларация, которая подтверждает её подлинность.

«Согласитесь, троллинг удался», — прокомментировал событие журналист Максим Назаров 26 мая на своём telegram-канале.

Напомним, Порошенко вызвали на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) в качестве свидетеля по делу о контрабанде с Украины 43 картин известных художников.

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