Екатеринбург, , 12:30 — REGNUM Отчёт главы Екатеринбурга Александра Высокинского рассмотрят в гордуме уже в июне 2020 года. Об этом заявил спикер думы Игорь Володин.

Как передаёт «ЕАН», уже в начале июня 2020 года депутаты приступят к обсуждению отчёта.

«Я предлагал перенести на более поздний срок, но в горадминистрации настаивают», — сказал Володин.

Сначала отчёт обсудят на заседания комиссий думы, после чего рассмотрят его на пленарном заседании.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году отчёт Высокинского за 2018 год не был утвердён депутатами. Впрочем, это обошлось без последствий.

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