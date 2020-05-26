Киев, , 12:25 — REGNUM Глава исполнительного комитета украинского Национального совета реформ Михаил Саакашвили «очень беспокоится» о состоянии малого и среднего бизнеса в стране в нынешних кризисных условиях.

Об этом он заявил 26 мая в эфире одного из телеканалов Украины.

Саакашвили дал понять, что если не предоставить экстренный пакет помощи украинскому бизнесу, экономику ждут серьезные проблемы. Вместе с тем он добавил, что у государства в настоящий момент денег спасать кого-либо нет.

Чиновник резко раскритиковал принятый властью Украины закон, радикально меняющий правила в сфере налогообложения (законопроект №1210, подписанный президентом Зеленским 21 мая — ред.). Он призвал официальный Киев «закрыть глаза на некоторые вещи» и «дать людям возможность спокойно свободно дышать». В завершение Саакашвили добавил, что если власти не будут придерживаться такой политики, Украине грозит «очень катастрофически большой» экономический и политический кризис.

ИА REGNUM напоминает, что Рада приняла закон, который, в частности, предусматривает масштабные изменения в правилах корпоративного налогообложения, налогообложения физических лиц, а также в правилах по администрированию налогов, еще в январе нынешнего года. Президент Зеленский подписал его только 21 мая, при этом поручив правительству доработать документ.

Михаил Саакашвили был назначен на нынешнюю должность в начале мая, после того, как провалилась попытка назначить его вице-премьером по реформам в правительство Украины. Такому назначению резко воспротивилась Верховная рада.