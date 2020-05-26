Липецк, , 12:21 — REGNUM В Липецкой области у сотрудника администрации Хлевенского района подтвержден положительный тест на коронавирус. Об этом сообщили «Вести-Липецк».

Были госпитализированы глава администрации и его заместители, у одного из которых диагностирована пневмония. Результаты их тестов на коронавирус пока не известны.

Как уже сообщало ИА REGNUM, всего в Липецкой области зарегистрировано 1764 положительных тестов на коронавирус. Скончались пять человек.

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