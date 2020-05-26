Джакарта, 26 мая 2020, 12:19 — REGNUM Официальным представитель правительства Индонезии по вопросу борьбы с COVID-19 Ахмад Юрианто заявил, что в стране выявлено 23 165 случаев заражения SARS-CoV-2 и 1418 случаев смерти, сообщает Detik.
Согласно последним данным, за сутки в Индонезии подтвердили 415 новых случаев заражения и 27 случаев смерти.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство здравоохранения Малайзии объявило, что у 38 индонезийских граждан в трех миграционных следственных изоляторах подтвердили COVID-19.
Подробнее в материале: В миграционных центрах Малайзии выявили 227 случаев заражения SARS-CoV-2