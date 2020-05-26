Киев, , 12:17 — REGNUM

Внешняя политика России становится более реалистичной, и лучше поздно, чем никогда, но надо понимать, что десяти потерянных лет уже не вернёшь, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 26 мая, комментируя высказывания постоянного представителя России при ООН Василия Небензи.

Как сообщалось ранее, Небензя в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что программа ЕС «Восточное партнёрство» уничтожила принцип взаимодействия между Москвой и Брюсселем, в соответствие с которым общие соседи не должны ставиться перед выбором между Россией и Евросоюзом, а соглашение об ассоциации Украины и ЕС стало и «венцом» этой программы, и «детонатором» государственного переворота на Украине.

«Говоря о том, что «майдан» на Украине стал одним из результатов осуществления Европейским союзом своей программы «Восточное партнёрство», постоянный представитель России при ООН во многом прав. Действительно, с того момента, как эта программа была запущена в 2009 году, она принесла много вреда и отношениям между Москвой и Брюсселем, и, главное, позициям нашей страны на пространстве бывшего СССР.

Напомню, что участниками «Восточного партнёрства» помимо Украины являются Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия и Молдавия. Через эту программу данные страны целенаправленно вовлекаются в орбиту Европейского союза. Так, уже после событий на Украине, где конфликт разгорелся вокруг условий соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, точно такое же соглашение вступило в силу между Европейским союзом и Молдавией. ЕС активно обрабатывает приднестровское руководство. В 2017 году подобное соглашение, хотя и под другим названием — соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве — было подписано между ЕС и Арменией. Активно работает Брюссель и с Азербайджаном и Белоруссией.

России тоже в своё время предлагалось участие в этой программе, но мы отказались, мотивируя это тем, что нацелены сугубо на равноправное партнерство и не собираемся идти по пути ассоциации с ЕС. Тем не менее официально критика в адрес этой программы до 2014 года с российской стороны не звучала, да и в последующие годы наш МИД был весьма сдержан в отношении неё.

Другими словами, критикуя сегодня «Восточное партнёрство», Василий Небензя демонстрирует, как говорится, «силу заднего ума», да и то не без странных оговорок. Что означает упоминание им некоего «принципа взаимодействия между Москвой и Брюсселем, подразумевавшего, что страны — общие соседи не будут ставиться перед выбором между Россией и ЕС»? Только предельно недальновидные люди, а скорее — ставленники ЕС в нашей стране, могли представлять дело таким образом, что такое в принципе возможно!

Россия мало что может предпринять, чтобы остановить продолжающуюся деятельность ЕС по втягиванию в орбиту своего влияния важных для нас стран, но что мы точно должны были сделать с самого начала, так это реалистично оценить данную программу и дать ей соответствующую квалификацию. Мы этого не сделали и в результате потеряли более 10 лет.