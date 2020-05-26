Москва, , 12:15 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов призвал создать общественный совет по телевидению, передает корреспондент ИА REGNUM 26 мая.

«Пусть у членов Общественного совета будет только одна возможность: раз в неделю в прайм-тайм, например, вечером в пятницу перед выпуском программы «Время», в течение 15 минут прямого эфира давать моральную оценку тому, что в течение недели смотрели люди. Это хорошо, а это плохо, это нравственно, а это безнравственно и разжигает низменные инстинкты», — предлагает Миронов.

Низкопробные телевизионные ток-шоу, на которых смакуются подробности бытовых скандалов, особенно опасны в период пандемии, когда самоизоляция провоцирует семейные конфликты, указал он.

«Эксперты фиксируют кратный рост насилия в запертых в свои квартиры семьях», — заключил Миронов.