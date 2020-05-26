Минск, , 12:08 — REGNUM «В Белоруссии последние 25 дней идут массовые задержания людей по всем городам. Состав задержанных очень разнообразен, но их объединяет одно — они так или иначе высказывали сомнение в релевантности государственной статистики по коронавирусу или в правильности государственного курса Александра Лукашенко, в том числе проведении военного парада 9 мая», — сообщил Международный центр гражданских инициатив «Наш Дом» в распространённом 25 мая заявлении.

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МЦГИ «Наш Дом» осудил незаконные задержания, аресты и штрафы, потребовав немедленного освобождения всех лишённых свободы граждан Белоруссии. По данным организации, численность подвергнутых репрессиям стремительно растёт.

«За последние 25 дней задержано, оштрафовано и сидит в тюрьмах — всего 171 случай репрессий. Из них 69 человек задержаны до суда на 2−3 суток, т. е. до суда они отсидят 169 суток в совокупности. 56 человек получило административный арест, всего по административному аресту получено 682 суток, в среднем около 10 суток на человека. На данный момент в ИВС находится 8 человек», — сказано в сообщении.

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Репрессированным выписано штрафов на $23 338,1 в эквиваленте, в основном по статье 23.34 Кодекса об административных правонарушениях «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий».

Среди репрессированных 27 женщин. Из них три женщины арестованы в общей сложности на 14 суток, шесть женщин задержано до суда в общей сложности на 9 суток и одна женщина написала отпуск за свой счет под давлением администрации (что похоже на временное увольнение или денежные санкции).

Два медика скорой помощи осуждены на 7 суток. Один из них рассказал правду о ситуации с коронавирусом в больницах на стриме блогера Сергея Тихановского, которого глава Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина отказалась допускать к участию в проходящей президентской кампании.

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«Задержано 11 журналистов. 5 журналистов подвергнуты арестам на 62 суток в общей сложности, — сказано в документе. — 6 мая 2020 года 1 журналист (россиянин) лишен аккредитации и депортирован из Белоруссии в течение 24 часов за репортаж про массовые свежие могилы в Столбцах умерших от коронавируса. Репортаж был о том, что власть скрывает настоящее количество умерших от коронавируса. Про Столбцы и то, что там сейчас умирает много людей от коронавируса, но это не попадает в официальную статистику, также делали видеостримы YouTube-блогеры, попавшие под репрессии».

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Ещё 12 блогеров задержаны и получили в общей сложности 137 суток административного ареста.

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Кроме того, шесть медиа-ресурсов получили предупреждения от министерства информации — преимущественно за «распространение информации, которая способна нанести ущерб национальным интересам Белоруссии».

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