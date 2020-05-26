Москва, , 12:05 — REGNUM Россия полностью прекратила поставки газа по трубопроводу «Ямал — Европа» через Белоруссию и Польшу. Это следует из данных европейских газопроводов на 26 мая.

Поставки газа в Германию достигли нулевой отметки утром 26 мая. В понедельник было поставлено около 1 млн куб. метров, что в 85 раз меньше проектной мощности.

Напомним, Польша отказалась продлить долгосрочное соглашение с Россией о транзите газа по газопроводу «Ямал — Европа». Варшава мотивирует свое решение необходимостью ограничения своей энергетической зависимости от России.

С 17 мая газ по трубопроводу поставляется на основе аукционов, которые проводит польский оператор Gaz-System. По состоянию на 26 мая через аукцион пропускная способность газопровода выкуплена всего на 3,8%.

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