Токио, , 11:59 — REGNUM Япония и Россия согласуют повестку консультаций по вопросам осуществления совместной хозяйственной деятельности на южной части Курильских островов. Об этом сегодня, 26 мая, заявил глава МИД Японии Тосимицу Мотэги.

Он напомним, что лидеры двух стран в 2016 году в Нагато договоренности о том, что совместная экономическая деятельность на этих территориях не должна противоречить юридическим позициям обеих стран, пишет ТАСС.

«Мы намерены по дипломатическим каналам согласовать предстоящую повестку с учётом ситуации с коронавирусом», — сказал он, комментируя утверждение агентства Kyodo о том, что Россия якобы предложила Японии отложить решение вопроса, в рамках чьего законодательства должна осуществляться совместная хозяйственная деятельность на островах.

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Как сообщало иа, в декабре 2016 года на встрече в японском городе Нагато (префектура Ямагути) президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились о начале консультаций экспертов об условиях и форме совместной хозяйственной деятельности на четырёх южнокурильских островах. Консультации ведутся по пяти направлениям — аквакультура, переработка мусора, ветряная энергетика, тепличное хозяйство и туризм.

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