Чебоксары, , 11:55 — REGNUM В Ядринском районе Чувашии два сити-менеджера могут уйти в отставку после критики врио главы республики Олега Николаев в связи с эпидемиологической ситуацией. По мнению руководителя региона, ситуация «в городе абсолютно не контролировалась», а район по числу выявленных заражений коронавирусом уступает только Чебоксарам, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Глава администрации Ядринского района Андрей Софронов и руководитель администрации Ядрина Павел Бажайкин написали заявления об увольнении по собственному желанию, сообщает НТРК «Чувашия». На 28 мая назначено заседание Ядринского районного собрания депутатов, повестка дня не разглашается.

В управления Роспотребнадзора отмечали, что в Чувашии число выявленных пациентов с SARS-CoV-2 превышает общереспубликанский показатель в восьми сельских районах, в том числе в четыре раза — в Ядринском районе. По данным муниципальных властей на 25 мая, в Чувашии при выявленных 2387 носителей коронавируса 169 пациентов — жители Ядринского района.

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Как сообщало ИА REGNUM, 26 мая в Ядрине работает рабочая группа, которая на месте изучает эпидемиологическую ситуацию. По итогам выезда будут сформированы рекомендации для принятия возможных дополнительных ограничительных мер. Связано это с антилидерством муниципалитета по числу заражённых коронавирусом. Врио главы Чувашии Олег Николаев констатировал, что «в городе абсолютно не контролировалась» ситуация, «необходимые мероприятия не проводились». Также выяснилось, что в городе не хватало дезинфицирующих средств.

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