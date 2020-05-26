Анкара, 26 мая 2020, 11:59 — REGNUM Президент Турции Реджеп Эрдоган обсудил борьбу с угрозой распространения коронавирусной инфекцией с президентом Казахстана Косымом-Жомартом Токаевым. Об этом 26 мая сообщает Anadolu Ajansi.
По данным журналистов, стороны также поздравили друг друга с окончанием месяца Рамадан, обменялись мнениями по вопросу развития двусторонних отношений.
Отмечается, что Эрдоган также переговорил по телефону с бывшим президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.
Напомним, вспышка коронавирусной инфекции, впервые зафиксированная в китайском Ухане в декабре 2019 года, быстро распространилась на всю планету, вынуждая правительства многих стран вводить жесткие карантинные меры.