Анкара, , 11:59 — REGNUM Президент Турции Реджеп Эрдоган обсудил борьбу с угрозой распространения коронавирусной инфекцией с президентом Казахстана Косымом-Жомартом Токаевым. Об этом 26 мая сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, стороны также поздравили друг друга с окончанием месяца Рамадан, обменялись мнениями по вопросу развития двусторонних отношений.

Отмечается, что Эрдоган также переговорил по телефону с бывшим президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции, впервые зафиксированная в китайском Ухане в декабре 2019 года, быстро распространилась на всю планету, вынуждая правительства многих стран вводить жесткие карантинные меры.