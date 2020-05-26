Тбилиси, , 11:43 — REGNUM Генеральный директор оппозиционной телекомпании «Мтавари архи» Ника Гварамия сообщил о возможных будущих перестановках в грузинском правительстве. Об этом он 25 мая рассказал в эфире своего канала.

Гварамия заявил, будто нынешний премьер-министр Грузии Георгий Гахария оставит свой пост и возглавит фиктивную оппозицию, которая будет контролироваться правящей партией «Грузинская мечта». Не его место, по прогнозу главы телеканала, якобы назначат Григола Лилуашвили, который сейчас является главой Службы государственной безопасности страны.

Стоит отметить, что совладельца телекомпании «Мтавари архи» Георгия Руруа обвиняют в незаконном хранении оружия. Он находится под арестом. В оппозиционных партиях требуют его освобождения, заявляя будто уголовное преследование начато по причинам политического характера.

В отношении Гварамия также возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в призывах к свержению власти.

Читайте ранее в этом сюжете: В Грузии задержали члена оппозиционной Лейбористкой парии