Киев, , 11:16 — REGNUM Говорить о возможной отставке главы МВД Арсена Авакова в связи с тем, что в Киевской области двое полицейских изнасиловали женщину — «не обосновано», заявил 26 мая в эфире украинского телевидения заместитель главы МВД Антон Геращенко.

Силовик видит плюсы в том, что МВД Украины строит систему, при которой есть реакция на подобные скандальные события.

«До Майдана подобные действия скрывали. У нас же позиция — полная нетерпимость к пыткам и насилию, и это как раз результат работы министра внутренних дел. Есть мгновенная реакция на то, чтобы привлекать к ответственности таких людей», — заявил он.

ИА REGNUM напоминает, что 25 мая силовики задержали двух полицейских Кагарлицкого отдела полиции (Киевская область) по подозрению в изнасиловании женщины. Выяснилось, что пострадавшую до этого доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу краж имущества.

Накануне в одном из интервью премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что у него с Аваковым «абсолютно ровные отношения», как и с другими министрами, но при этом признал, что глава МВД — «министр с колоссальным опытом бюрократа, политика, менеджера» и поэтому именно он часто дает хорошие идеи и хорошие предложения.