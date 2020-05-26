Нью-Дели, , 11:15 — REGNUM Карантинные меры, которые были введены из-за пандемии коронавируса, не дали в Индии ожидаемого от них властями страны результата. Такое мнение 26 мая высказал лидер оппозиционной индийской партии Congress Рахул Ганди во время онлайн-пресс-конференции, трансляция которой велась на его официальной странице в соцсети Twitter.

«Карантин в Индии провалился. То, что премьер-министр Моди ожидал от карантина — таких результатов нет», — заявил оппозиционер и напомнил, что правительство страны ожидало от карантина снижения числа зараженных SARS-CoV-2, однако этого, по мнению политика, не произошло.

Также Рахул Ганди задался вопросом о текущей стратегии нынешней индийской власти и потребовал обнародовать её планы, так как карантин не удался.

Кроме этого, оппозиционный политик указал, что в сложившихся условиях, становится крайне трудно справляться с последствиями кризиса из-за пандемии и хотя его партия в тех штатах, где она фактически управляет, помогает фермерам и мигрантам, правительство данные штаты не поддерживает.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее количество выявленных случаев заражения коронавирусом на территории Индии за минувшие сутки возросло на более чем 6,5 тысячи и достигло 145380 человек.