Джакарта, , 10:58 — REGNUM Начальник национальной полиции Индонезии Идхам Азис продлил до 7 июня введенную в конце апреля «операцию Кетупат», серию мероприятий, проводимых индонезийской полицией по обеспечению безопасности возвращения граждан домой во время празднования мусульманами Ид-аль Фитр, сообщает Kompas.

«"Операция Кетупат» завершится 30-го мая, но я поручил национальной полиции продлить её действие на семь дней, до 7-го июня», — заявил Идхам Азис.

Известно, что операция, которая обычно проводится для регулирования потока движения во время каникул по случаю празднования Ид-аль-Фитр на этот раз имела противоположную цель. Полицейские разворачивали автомобили жителей, которые собирались навестить родственников в Рамадан, ограничивая традиционные в это время массовые перемещения граждан Индонезии.

Ранее правительство Индонезии запретило жителям массовый отъезд в родные края в Рамадан из-за распространения эпидемии COVID-19.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти провинции Джакарты и управление дорожного движения будут ограничивать въезд в провинцию для тех, кто возвращается в столицу Индонезии, установив одиннадцать пограничных пунктов.

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