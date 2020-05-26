Киев, , 10:57 — REGNUM Структуры, связанные с Пентагоном, помогли построить на Украине восемь биолабораторий, сказано в документе министерства здравоохранения Украины, опубликованном 26 мая информационным агентством «Украинские новости».

В документе указано, что согласно контракту HDTRA 1−08-D-0007−00009 Агентство уменьшения угрозы министерства обороны США (DTRA) предоставляло помощь лабораториям, которые ранее были модернизированы или поострены на Украине при его содействии.

«Положениями контракта было предусмотрено предоставление помощи Украине в предотвращении распространения технологий, патогенов и знаний, которые находятся в НИИ эпидемологии и гигиены (г. Львов), Украинском научно-исследовательском противочумном институте (г. Одесса)…, а также на других объектах, которые могут быть использованы в ходе разработки биологического оружия», — сказано в документе.

Программа сотрудничества Украины и США действует с 2005 года. В рамках программы США построили и модернизировали на Украине восемь биолабораторий.

Журналисты отметили, что в регистрационной карточке проекта, подписанной в 2017 году бывшим первым заместителем главы министерства экономики Украины Максимом Нефёдовым, перечислены 13 объектов, где ведутся исследования: НИИ лабораторной диагностики и ветеринарно-санитарной экспертизы, НИИ биотехнологии и штаммов микроорганизмов, Институт экспериментальной и клинической ветеринарной медицины, Украинский центр по контролю и мониторингу, а также пять лабораторий в Киеве и Киевской области, две лаборатории во Львове и по одной лаборатории в Днепропетровске и Одессе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутат Верховной рады Украины Виктор Медведчук заявил, что дело об американских биолабораториях на Украине будет доведено до конца, несмотря на противодействие посольства США и украинских агентов американского влияния.

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