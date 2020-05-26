Тбилиси, , 10:51 — REGNUM США поздравили Грузию с Днем независимости, который страна отмечает 26 мая. Соответствующее заявление в связи с праздником сделали Госсекретарь Майк Помпео и посол США в Грузии Келли Дегнан. Тексты обоих заявлений опубликованы на сайте американского посольства.

«Соединенные Штаты и Грузию связывает прочное стратегическое партнерство, основанное на общих ценностях и глубокой любви к свободе, независимости и единству. Соединенные Штаты по-прежнему твердо привержены суверенитету и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ, и мы поддерживаем четкий курс грузинского народа на евроатлантическую интеграцию», — говорится в заявлении Помпео, которое он сделал от имени правительства Соединенных Штатов.

По его словам, в нынешнем году США ожидают дальнейшего углубления отношений с Грузией, так как она проводит реформы по упрочению демократических процессов, верховенства закона и независимости судебной системы. По заявлению госсекретаря, США поддерживают усилия Грузии по развитию экономики после пандемии коронавируса и помнят «об истинной глубине и ценности дружбы между американским и грузинским народами».

Келли Дегнан в своем послании от имени посольства поздравила грузинский народ с днем независимости и подчеркнула, что обе страны связывают глубокая любовь к свободе и равноправию.

«Между нашими странами по-прежнему существует глубокая, богатая и прочная дружба. Потому что она основана на исконно важных для нас общих ценностях — свободе, демократии, толерантности и неустанном труде. Как партнеры мы уже почти 30 лет празднуем успехи Грузии на ее демократическом пути. Как верные друзья Грузии мы вместе с вами празднуем вашу свободу и независимость», — заявила американский дипломат.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса в Грузии в этом году масштабные мероприятия на 26 мая не запланированы. Премьер-министр, президент и председатель парламента встретят этот день на военной базе в Вазиани, где поздравят с праздником военнослужащих. В министерствах и ведомствах запланированы небольшие по масштабам, локальные мероприятия. Парад в честь Дня независимости правительство «Грузинской мечты» не устраивает. В предыдущие годы вместо этого на площади Свободы проходила церемония принесения присяги новобранцами, после чего начинались всевозможные выставки, концерты, ярмарки и иные мероприятия.