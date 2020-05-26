Пермь, , 10:47 — REGNUM Пермская гордума приняла решение не заслушивать отчет градоначальника Дмитрия Самойлова за 2019 год и перенести доклад на поздний срок, когда депутаты смогут собраться в зале заседаний в очном формате, сообщает пресс-служба гордумы.

Перенос отчета связан с тем, что из-за ситуации с коронавирусом не состоялись публичные слушания. Депутаты подчеркнули, что не могут объективно оценить эффективность работы с бюджетом. А без информации о городских финансах и выполнении муниципальных программ доклад мэра будет не полным.

Первый заместитель председателя Пермской городской Думы Дмитрий Малютин подчеркнул, что принято непростое решение, но никакой интриги в этом нет.

«Просто из-за режима самоизоляции не состоялись публичные слушания по исполнению бюджета, полной информации по муниципальным программам за 2019 год нет. Мы не можем объективно оценить эффективность работы с бюджетом, а ведь эта информация важна, прежде всего, для жителей! Считаю, что вопросы такой значимости все же нужно обсуждать, как говорится, глядя друг другу в глаза не с экрана монитора», — сказал депутат и добавил, что Устав муниципалитета позволяет перенести рассмотрение доклада.