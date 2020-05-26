Тбилиси, , 10:47 — REGNUM Госсекретарь США Майк Помпео поздравил жителей Грузии с Днем независимости 26 мая. Текст поздравления был опубликован на сайте американского посольства в Тбилиси.

Помпео заявил о прочном стратегическом партнерстве двух стран, которое построено на глубокой любви к свободе. Также он выразил поддержку курсу Тбилиси на евроинтеграцию.

«Соединенные Штаты ценят вклад Грузии в укрепление своего оборонного потенциала и ее важный вклад в международную безопасность, включая миссию НАТО в Афганистане», — добавил госсекретарь.

Он также выразил надежду, что в будущем году двухсторонние отношения между США и Грузией будут углублены благодаря демократическим реформам, которые должны провести грузинские власти.

Напомним, от Грузии в США и Евросоюзе требуют проведения реформы избирательного законодательства до выборов в парламент, которые запланированы на 31 октября. Для этого нужно внести поправки в Конституцию Грузии.