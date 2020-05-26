Сеул, , 10:46 — REGNUM 25 мая в Сеуле выразили сожаление относительно решения правительства Японии продлить ограничения на въезд иностранцев, включая граждан Южной Кореи. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства.

В МИД Южной Кореи отметили, что факт того, что Япония продолжает ограничивать въезд гражданам страны, в которой эпидемиологическая ситуация стабилизировалась, вызывает сожаление, а также призвали Токио отменить введенные меры.

Кроме того, представители внешнеполитического ведомства подчеркнули, что в Южной Корее внимательно следят за ситуацией в Японии, а также добавили, что власти страны примут ответные меры в случае необходимости.

Известно, что действие ограничительных мер, среди которых приостановка безвизового режима и помещение на обязательный двухнедельных карантин, продлено до конца июня.

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