Стокгольм, , 10:44 — REGNUM В Швеции после проведенного исследования предложили установить налог в размере 40 шведских крон ($4,1) за килограмм одежды или обуви, если в товарах присутствуют определенные опасные для жизни и окружающей среди химические вещества. Об этом 26 мая сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.

Предполагается, что эффектом дополнительного налогообложения станет снижение содержания вредных химических веществ из одежды и обуви в процессе их производства. Для рядового шведского потребителя новый налог, по мнению следователей, может означать, что покупка одежды и обуви будет стоить дороже примерно на 100 шведских крон ($10,3) в год, исходя из того, что в среднем один житель Швеции покупает около 10 кг одежды и обуви за этот период.

«Канцерогенные, мутагенные, репродуктивные токсиканты являются химическими веществами, разрушающие гормоны и аллергены. Это вид химических веществ, от которых мы хотим избавиться», — заявила Аке Бергман, специализирующаяся на исследованиях в области экологической химии.

Схема налогообложения, которую предлагают исследователи, заключается в том, что налог взимается практически со всей одежды и обуви и оплачивается производителями и импортерами. Однако они смогут вернуть до 95% уплаченных средств, если смогут доказать, что ни один из перечисленных опасных химических веществ не присутствует в готовой продукции, проданной потребителю.