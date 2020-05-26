Москва, 26 мая 2020, 10:25 — REGNUM В России решили отказываться от практики подачи временной таможенной декларации на древесину и изделия из неё. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
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Как пояснила заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко, постановление является одной из составляющих комплекса мер по обеспечению контроля за оборотом древесины. По её словам, речь идёт о товарах, на которые при вывозе из ЕАЭС не могут быть представлены точные сведения об их количестве и таможенной стоимости. Однако, исходя из свойств лесоматериалов, экспортеры всегда обладают полной информацией о количестве вывозимых лесоматериалов и их таможенной стоимости.
Документ вступает в силу через 30 дней с момента опубликования.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Россия отменила обязательное таможенное декларирование на целый ряд товаров в рамках торговли между государствами — членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС).