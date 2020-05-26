Москва, , 10:25 — REGNUM В России решили отказываться от практики подачи временной таможенной декларации на древесину и изделия из неё. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

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«Временное периодическое таможенное декларирование товаров путём подачи временной декларации на товары не применяется в случае вывоза с таможенной территории ЕАЭС, классифицируемых в группе 44 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС (древесина и изделия из неё)», — говорится в тексте документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Как пояснила заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко, постановление является одной из составляющих комплекса мер по обеспечению контроля за оборотом древесины. По её словам, речь идёт о товарах, на которые при вывозе из ЕАЭС не могут быть представлены точные сведения об их количестве и таможенной стоимости. Однако, исходя из свойств лесоматериалов, экспортеры всегда обладают полной информацией о количестве вывозимых лесоматериалов и их таможенной стоимости.

«Реализация постановления не позволит в дальнейшем использовать временное декларирование и его последующую корректировку, чтобы скрыть объемы реально вывозимых из страны лесоматериалов», — подчеркнула Абрамченко.

Документ вступает в силу через 30 дней с момента опубликования.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Россия отменила обязательное таможенное декларирование на целый ряд товаров в рамках торговли между государствами — членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС).