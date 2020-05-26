Анкара, 26 мая 2020, 10:26 — REGNUM Президент Турции Реджеп Эрдоган провел телефонные переговоры с премьер-министром Пакистана Имран Ханом. Об этом 25 мая сообщает Anadolu Ajansi.
По данным журналистов, в ходе переговоров стороны обсудили региональную политику, а также совместную борьбу с угрозой распространения коронавирусной инфекцией.
Эрдоган выразил соболезнование главе пакистанского правительства в связи с крушением самолета в городе Карачи.
Имран Хан, в свою очередь пожаловался на ухудшение ситуации с правами человека в индийском Кашмире.
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