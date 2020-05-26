Оренбург, , 10:21 — REGNUM В Оренбургской области губернатор Денис Паслер принял кадровое решение, согласно которому на должность первого заместителя министра экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей назначена Наталья Струнцова, сообщает пресс-служба областного правительства.

К работе в новой должности Струнцова приступила с 21 мая. Об указе информацию обнародовали 26 мая.

Напомним, с 2010 года Наталья Струнцова работала в аппарате губернатора Оренбуржья. В 2012 году перешла на пост замминистра экономического развития региона. С 31 мая 2019 года до 13 января 2020 года она исполняла обязанности министра ведомства в связи с отставкой Натальи Безбородовой.

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