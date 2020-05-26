Пермь, , 10:10 — REGNUM Заместителем министра строительства Пермского края назначен бывший заместитель генерального директора ООО «ЭнергоСтройИнжиниринг» Дмитрий Соловов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого минстроя.

Соловов будет курировать блок капитального строительства. Добавим, пост замминистра стал вакантным после того, как Андрея Колмогорова назначили на должность главы министерства строительства.

Дмитрий Соловов имеет диплом Пермского государственного технического университета по специальности «Экономика и управление на предприятии». С 2016 года чиновник являлся заместителем гендиректора ООО «ЭнергоСтройИнжиниринг» и отвечал за общее управление предприятием в сфере проектирования и строительства объектов электроэнергетики.