Тбилиси, , 10:08 — REGNUM В этом году Грузия отмечает уже 29-й День независимости, который был учрежден актом Верховного совета во главе со Звиадом Гамсахурдией 9 апреля 1991 года.

До этого, 31 марта 1991 года, в Грузии был проведен референдум с вопросом, желает ли население Грузии восстановления независимости страны по акту от 26 мая 1918 года, на основании которого 102 года назад была восстановлена государственность Грузии и образована Демократическая Республика Грузия. Согласно официальной информации, в референдуме приняли участие 90,3% населения, 98,9% из которых положительно ответили на этот вопрос.

В правительстве Грузии уже заявили, что из-за пандемии коронавируса нынешний День независимости будет отмечаться скромно, без традиционных публичных собраний и мероприятий.

На улицах и зданиях Тбилиси и других городов Грузии к этому празднику вывесили государственные флаги. В соцсети Facebook запущена новая кампания: публикация фотографий в рамке «26 мая. Это наш день». Премьер-министр Грузии Георгий Гахария в этот день посетит военную базу в Вазиани и отпразднует 26 мая вместе с военнослужащими, сообщили в администрации правительства Грузии. Локальные и небольшие по масштабам мероприятия в течение дня планируют различные государственные ведомства.

Напомним что при правлении экс-президента Михаила Саакашвили в этот день проводился военный парад, но правительство «Грузинской мечты» не стало следовать этой традиции и отмечало 26 мая церемонией принесения присяги новобранцами, после которой на площади Свободы и проспекте Руставели в Тбилиси проводились различные выставки, концерты и иные мероприятия.