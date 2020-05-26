Москва, , 10:03 — REGNUM На фоне пандемии коронавируса российское государство показало свою низкую эффективность, считает депутат Госдумы Олег Шеин («Справедливая Россия»).

«Сильное государство — это не то, которое может с помощью дубинок полиции разогнать собственных граждан, а то, которое может преодолеть с минимальными потерями для общества серьезные вызовы», — отметил Шеин в Facebook.

В данном случае рецепт был понятен изначально: короткий жесткий карантин для адаптации системы здравоохранения и пресечения эпидемических цепочек.

«Реализация такого сценария требовала, чтобы у людей был полон холодильник. Однако кормить население в период пандемии власти не собирались. Неолиберальные методы «адресности» в помощи гражданам вполне ожидаемо свелись преимущественно к неубедительной пиар-компании… Вполне естественно, что оказавшиеся без денег люди стали массово игнорировать «режим самоизоляции» и искать за противоэпидемическими мерами злокозненные происки», — рассуждает парламентарий.

Серьезный удар был нанесен по экономике.

«Число безработных, по оценкам (главы Счетной палаты) Алексея Кудрина, достигнет отметки в восемь миллионов человек. Вновь напомнили о себе оставшиеся, казалось бы, в далеком прошлом ограбления и уличные перестрелки — пока в единичных примерах, но все понимают, что преступность порождается отсутствием пособий по безработице», — указал депутат.

Последствия для здоровья населения трудно оценить, и остается надеяться, что вирус выдохнется сам по себе и будет сформирован тот самый коллективный иммунитет, отмечает он.

«Самый главный вывод тоже очевиден: такие глобальные угрозы, как эпидемия, могут быть преодолены только социалистическими мерами: развитой системой общественного здравоохранения и общественными фондами, позволяющими обеспечивать высокие пособия безработным и помощь малому бизнесу как серьезному генератору рабочих мест», — заключил Шеин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент РФ поручил разработать общенациональный план по выходу экономики из кризиса.