Новосибирск, , 09:50 — REGNUM В Новосибирской области нет базы для применения дистанционного голосования по поправкам к Конституции РФ. По словам председателя облизбиркома Ольги Благо, регион в ближайшее время не будет участвовать в эксперименте с применением электронных технологий.

«Запускать такой эксперимент сразу на всю страну нецелесообразно, — уточнила изданию «Континент Сибирь» Благо. — Необходимо апробировать его на нескольких территориях, которые подготовлены технически. В 2019 году такой эксперимент провела Москва во время выборов в Мосгордуму с привлечением площадки Mos.ru. Дистанционное голосование в этом году в регионах, которые выступили с инициативой, вероятно, будет организовано через портал «Госуслуги».

Голосование по поправкам к Конституции в Новосибирской области будет проходить в традиционном формате. Ольга Благо напомнила, что регион готовится не только к голосованию по поправкам в Конституцию, но и к крупномасштабной областной избирательной кампании: всего более 400 кампаний различного уровня, помимо выборов в Законодательное собрание и совет депутатов Новосибирска.