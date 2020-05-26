Сеул, , 09:49 — REGNUM С 26 по 29 мая представители Южной Кореи и Китая проведут седьмой раунд переговоров по соглашению о зоне свободной торговли (ЗСТ) в сфере услуг и инвестиций. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства промышленности, торговли и энергетики Южной Кореи.

По их словам, в онлайн-встрече примут участие более 20 человек.

В рамках встречи стороны обсудят вопросы расширения сферы действия двустороннего соглашения, вступившего в силу в декабре 2015 года и предусматривающего лишь взаимное снижение тарифов.

Напомним, что предыдущий раунд переговоров представителей двух стран состоялся в Пекине в ноябре прошлого года.