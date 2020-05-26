* запрещённая в России организация

Кабул, , 09:29 — REGNUM Правительство Афганистана распорядилось освободить порядка 100 боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 26 мая сообщают местные СМИ.

Решение об освобождении террористов было произведено на основании указа президента страны Ашрафа Гани.

Ранее, 24 мая глава государства отдал распоряжение о начале процесса освобождения 2 тыс. боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Этот жест доброй воли призван положить конец многолетнему противостоянию.

Напомним, ранее боевики объявили о трехдневном прекращении огня в честь окончания священного для мусульман праздника Рамадан. Данный шаг был позитивно встречен как Кабулом, так и многими членами международного сообщества.

«Талибан"* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.