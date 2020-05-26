Рига, , 09:25 — REGNUM На этой неделе члены правительства Латвии рассмотрят законопроект об отмене в стране режима чрезвычайной ситуации, введённого с 13 марта. Об этом, как пишет портал LSM, сообщил 25 мая премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш на пресс-конференции после заседания рабочей группы правительства.

«Новый закон нужен, чтобы у выхода из режима ЧС была правовая основа и одновременно необходимо описать ограничения ограждающие общество от распространения коронавируса», — сказал Кариньш.

По его словам, закон будет рассмотрен на заседании правительства Латвии 28 мая.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии коронавируса был введен режим чрезвычайной ситуации. 7 мая режим ЧС в стране был продлён до 9 июня с рядом смягчений.