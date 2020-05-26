Сеул, , 09:26 — REGNUM Южная Корея окажет продовольственную помощь жителям стран Ближнего Востока и Африки. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства продовольствия, сельского и лесного хозяйства страны.

По их словам, правительство Южной Кореи намерено отправить 19 тыс. тонн риса в Йемен, 16 тыс. тонн риса в Эфиопию, 10 тыс. тонн риса в Кению и 5 тыс. тонн в Уганду.

Известно, что продовольственная помощь четырем странам будет оказана через Всемирную продовольственную программу (ВПП ООН).

В министерстве отметили, что по состоянию на апрель текущего года, запасы риса в стране оцениваются в 1,75 млн тонн.