Париж, , 09:09 — REGNUM Во Франции группа управления транспортом, в которую входят местные выборные должностные лица, обратилась к президенту Эммануэлю Макрону с просьбой заполнить финансовую дыру, возникшую в сфере общественного транспорта, которая оценивается примерно в 4 млрд евро, сообщает Le Figaro.

В письме, направленном президенту группа управления транспортом предупреждает, что местным властям придется столкнуться с «дефицитом ресурсов, который на конец текущего года составит почти 2 млрд евро с точки зрения платежей и более 2 млрд евро с точки зрения снижения тарифных доходов».

Издание отмечает, что увольнение значительной части трудоспособного населения привело к падению доходности. Кроме того, возросли расходы на организацию мобильности, на уборку транспортных средств и станций, на установку специальных вывесок, приобретение защитных масок.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Франции Эдуар Филипп представит основные черты второй фазы снятия ограничений в стране в этот четверг, 28 мая 2020 года.

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