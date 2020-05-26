Киев, , 09:13 — REGNUM Печерский районный суд Киева оставил под стражей до 24 июля подозреваемую в убийстве журналиста Павла Шеремета, детского хирурга Юлию Кузьменко, сообщает 26 мая «Интерфакс-Украина».

Журналисты отмечают, что суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения.

Ранее до 23 июля был продлён срок содержания под стражей второго обвиняемого — участника карательной операции против Донбасса Андрея Антоненко.

Напомним, Павла Шеремета взорвали в своей машине в Киеве в 2016 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее суд на Украине выпустил третью подозреваемую — Яну Дугарь под залог в размере 168 тыс. гривен или чуть больше $6 тыс.

Читайте ранее в этом сюжете: На Украине фигуранта «дела Шеремета» выпустили под залог