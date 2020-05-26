Ставрополь, , 09:01 — REGNUM В компании «Корпорация развития Северного Кавказа» («КРСК») вновь сменился директор. На должность руководителя акционерного общества назначен Андрей Харин. Указ о его назначении подписан заместителем председателя правительства РФ Юрием Трутневым, сообщили 26 мая в пресс-службе компании.

До назначения на эту должность Харин работал заместителем председателя правительства Нижегородской области. Он курировал деятельность минэнергетики и ЖКХ, минэкологии, государственной жилинспекции и службы по тарифам. На посту гендиректора «КРСК» он сменил проработавшего около восьми месяцев Андрея Грицая.

Как сообщало ИА REGNUM, неделей ранее в АО «КРСК» были избран новый Совет директоров.

Об Андрее Харине известно, что он уроженец города Александровска Ставропольского края. Ему 40 лет. В послужном списке годы работы на руководящих должностях в компаниях в сфере энергетики, в том числе в ОАО «Кавказская энергетическая управляющая компания», ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа», ОАО «Дальневосточная энергетическая управляющая компания», а также в Министерстве энергетики РФ.