Киев, , 09:00 — REGNUM Государственное бюро расследований (ГБР) Украины открыло уголовное дело о возможном прослушивании разговоров экс-президента Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, сообщило 25 мая издание «Украинская правда».

Согласно документу, дело открыто по факту возможного незаконного использования прослушивающих устройств, которое могло причинить вред государственным интересам.

Напомним, 19 мая 2020 года депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач опубликовал аудиозаписи «переговоров», якобы записанных в кабинете Порошенко.

Ранее в СМИ появилась информация, якобы в Киев прибудет человек из окружения президента США Дональда Трампа, который встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским по поводу скандальных записей.

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